Замначальника казначейства погибла при падении Boeing в Ростове

"Бевзюк занимала указанную должность с сентября прошлого года. Также в результате катастрофы скончалась ее мама", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что при крушении самолета погибли 61-летний депутат Заксобрания Дона Игорь Пакус и его жена.
Инцидент произошел в ночь на 19 марта. Самолет рухнул при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы. Всего погибли 62 человека, в том числе 32 жителя Ростова. Следователи выделяют две версии произошедшего, главная из которых - ошибка пилота из-за плохой погоды.