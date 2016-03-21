Замначальника казначейства погибла при падении Boeing в Ростове

Инцидент произошел в ночь на 19 марта. Самолет рухнул при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы. Всего погибли 62 человека, в том числе 32 жителя Ростова. Следователи выделяют две версии произошедшего, главная из которых - ошибка пилота из-за плохой погоды.