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Замначальника казначейства погибла при падении Boeing в Ростове

21 марта 2016, 11:56
Замначальника отдела муниципального казначейства по Пролетарскому району Ростова Виктория Бевзюк погибла при падении Boeing 737 в донской столице, сообщает в понедельник горадминистрация.

"Бевзюк занимала указанную должность с сентября прошлого года. Также в результате катастрофы скончалась ее мама", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что при крушении самолета погибли 61-летний депутат Заксобрания Дона Игорь Пакус и его жена.

Инцидент произошел в ночь на 19 марта. Самолет рухнул при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы. Всего погибли 62 человека, в том числе 32 жителя Ростова. Следователи выделяют две версии произошедшего, главная из которых - ошибка пилота из-за плохой погоды.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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