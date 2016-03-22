Интернет проведут во все населенные пункты Дона к 2018 году

«В сельской местности мы делаем для людей вай-фай точку, расположенную в удобном для всех месте. Подключить к ней можно любой гаджет: компьютер, мобильник, планшет или что-то ещё. Также отмечу, что сейчас к высокоскоростному Интернету уже подключены все многоэтажки, осталось провести его в частый сектор городов, а также в некоторые небольшие сёла и деревни», - рассказал Алхасов.