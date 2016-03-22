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Интернет проведут во все населенные пункты Дона к 2018 году

22 марта 2016, 13:49
Скоростной Интернет в ближайшие два года появится во всех деревнях и сёлах Дона, сообщил директор ростовского филиала компании «Ростелеком» Сергей Алхасов.

«В сельской местности мы делаем для людей вай-фай точку, расположенную в удобном для всех месте. Подключить к ней можно любой гаджет: компьютер, мобильник, планшет или что-то ещё. Также отмечу, что сейчас к высокоскоростному Интернету уже подключены все многоэтажки, осталось провести его в частый сектор городов, а также в некоторые небольшие сёла и деревни», - рассказал Алхасов.

По словам Алхасова, в рамках федерального проекта по устранению «цифрового неравенства» между городами и селами в 2015 году специалистам компании «Ростелеком» удалось охватить 24 из 394 населённых пунктов. Там появился широкополосный доступ в Интернет, объяснил Алхасов. Он уточнил, что речь идёт о населённых пунктах, в которых проживает от 250 до 500 человек.

До конца первого квартала этого года высокоскоростной Интернет появится в 128 населённых пунктах, сейчас он уже работает в 119 из них, ещё девять ждут, когда проведут питание, добавил Алсахов. Строительство продолжается, и до 2018 года, по словам директора ростовского филиала «Ростелеком», «цифрового неравенства» на Дону не будет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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