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Почти 21 тонну санкционных яблок уничтожили в Ростове

22 марта 2016, 14:45
В Ростове уничтожили 20,8 тонны яблок, которые незаконно привезли из Польши, информирует во вторник управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.

"На трассе М-4 «Дон» 15 марта остановили машину, в которой нашли яблоки без необходимых документов. Тара с продукцией содержала этикетки, указывающие на Польшу как место происхождения. Помимо этого, на части перевозимого выявили перемаркировку", - сказано в сообщении.

Водитель пояснил, что груз переправлялся из Москвы в Краснодар.

Ранее сообщалось, что в донской столице также уничтожили 13,5 тонны томатов и 17,7 тонны шампиньонов. Всего с конца прошлого года управлением было уничтожено почти 100 тонн санкционной продукции.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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