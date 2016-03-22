Почти 21 тонну санкционных яблок уничтожили в Ростове

"На трассе М-4 «Дон» 15 марта остановили машину, в которой нашли яблоки без необходимых документов. Тара с продукцией содержала этикетки, указывающие на Польшу как место происхождения. Помимо этого, на части перевозимого выявили перемаркировку", - сказано в сообщении.