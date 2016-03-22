Скорость мобильного Интернета в Таганроге доведут до 40 Мбит/с

«Мы расширим сеть LTE в Таганроге с помощью строительства новых базовых станций. Так мы сможем увеличить пропускную способность сети и сделаем так, чтобы средняя скорость передачи данных в любой части города составляла порядка 40 Мбит/с», - рассказал представитель компании, уточнив, что пока мобильным Интернетом на такой скорости можно пользоваться только в центре Таганрога.