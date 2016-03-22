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Скорость мобильного Интернета в Таганроге доведут до 40 Мбит/с

22 марта 2016, 15:15
Операторы планируют расширить сеть LTE в Таганроге, увеличив скорость передачи данных до 40 Мбит/с, сообщил представитель одного из мобильных операторов региона.

Сеть LTE, которая используется для беспроводной передачи данных, будет усилена в Таганроге, так как он занимает второе место в рейтинге населённых пунктов Ростовской области по количеству трафика.

«Мы расширим сеть LTE в Таганроге с помощью строительства новых базовых станций. Так мы сможем увеличить пропускную способность сети и сделаем так, чтобы средняя скорость передачи данных в любой части города составляла порядка 40 Мбит/с», - рассказал представитель компании, уточнив, что пока мобильным Интернетом на такой скорости можно пользоваться только в центре Таганрога.

При этом он отметил, что максимальная скорость в сетях LTE достигает 150 Мбит/с и добавил, что высокоскоростная сеть 4G работает в Таганроге больше года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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