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Украинку Савченко приговорили к 22 годам колонии и штрафу

22 марта 2016, 14:17
Донецкий городской суд во вторник признал украинку Надежду Савченко, обвиняемую в причастности к убийству российских журналистов, к 22 годам колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей за незаконное пересечение границы РФ, проинформировала RostovGazeta пресс-секретарь суда Юлия Калачева.

"Суд вынес обвинительный вердикт и назначил подсудимой наказание в виде 22 лет колонии и штрафа. Приговор вступит в силу через 10 дней с момента вынесения и может быть обжалован в вышестоящей инстанции", - сказала собеседница агентства.

Суд признал Савченко виновной в том, что она, направляя огонь украинской артиллерии, проинформировала украинских военных о координатах местоположения съемочной группы Всероссийской гостелерадиокомпании, в связи с чем двое журналистов Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под минометный обстрел и погибли. Также ее признали виновной в незаконном пересечении госграницы Российской Федерации. Как выяснило следствие, в ходе боевых действий Савченко попала в плен к представителям луганского ополчения, однако ей удалось сбежать и незаконно пересечь границу РФ под видом беженки.

По итогам судебного процесса представитель гособвинения требовал для украинки 23 года лишения свободы.

Напомним, Надежда Савченко принимала участие в боевых действиях на территории Луганской области Украины в составе батальона "Айдар".

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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