Украинку Савченко приговорили к 22 годам колонии и штрафу

Суд признал Савченко виновной в том, что она, направляя огонь украинской артиллерии, проинформировала украинских военных о координатах местоположения съемочной группы Всероссийской гостелерадиокомпании, в связи с чем двое журналистов Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под минометный обстрел и погибли. Также ее признали виновной в незаконном пересечении госграницы Российской Федерации. Как выяснило следствие, в ходе боевых действий Савченко попала в плен к представителям луганского ополчения, однако ей удалось сбежать и незаконно пересечь границу РФ под видом беженки.