Украинку Савченко приговорили к 22 годам колонии и штрафу

"Суд вынес обвинительный вердикт и назначил подсудимой наказание в виде 22 лет колонии и штрафа. Приговор вступит в силу через 10 дней с момента вынесения и может быть обжалован в вышестоящей инстанции", - сказала собеседница агентства.
Суд признал Савченко виновной в том, что она, направляя огонь украинской артиллерии, проинформировала украинских военных о координатах местоположения съемочной группы Всероссийской гостелерадиокомпании, в связи с чем двое журналистов Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под минометный обстрел и погибли. Также ее признали виновной в незаконном пересечении госграницы Российской Федерации. Как выяснило следствие, в ходе боевых действий Савченко попала в плен к представителям луганского ополчения, однако ей удалось сбежать и незаконно пересечь границу РФ под видом беженки.
По итогам судебного процесса представитель гособвинения требовал для украинки 23 года лишения свободы.
Напомним, Надежда Савченко принимала участие в боевых действиях на территории Луганской области Украины в составе батальона "Айдар".