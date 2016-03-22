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Власти Таганрога ответят за махинации с банковскими гарантиями

22 марта 2016, 13:17
В Таганроге Ростовской области завели уголовные дела по факту подделки банковских гарантий при заключении контрактов по уборке города, сообщает во вторник областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в 2015 году муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство" заключило с предприятием "Зеленый город" три контракта на уборку города, кладбищ и содержание растений. Чтобы обеспечить исполнение обязательств по договорам, последней компании направили банковские гарантии.

Однако, по информации банка, такие гарантии не выдавались. По этим фактам прокуратура внесла представление в адрес исполняющего обязанности мэра города. В отношении главы организации «Благоустройство» вынесено два постановления о возбуждении административного дела.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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