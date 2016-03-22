Власти Таганрога ответят за махинации с банковскими гарантиями

По данным прокуратуры, в 2015 году муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство" заключило с предприятием "Зеленый город" три контракта на уборку города, кладбищ и содержание растений. Чтобы обеспечить исполнение обязательств по договорам, последней компании направили банковские гарантии.
Однако, по информации банка, такие гарантии не выдавались. По этим фактам прокуратура внесла представление в адрес исполняющего обязанности мэра города. В отношении главы организации «Благоустройство» вынесено два постановления о возбуждении административного дела.