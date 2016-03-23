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Аэропорт Ростова эвакуировали из-за сообщения о бесхозной сумке

23 марта 2016, 17:48
В ростовском аэропорту нашли бесхозную сумку, из-за этого пришлось оцепить здание и эвакуировать людей, некоторые рейсы задерживаются, сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Ростова-на-Дону Ольга Ладейщикова.

«В здании пассажиры обнаружили бесхозную сумку. Она может быть замаскированным взрывным устройством, так что людей эвакуировали. Сейчас на месте работают спецслужбы. Некоторые рейсы из-за этого, возможно, задержатся», - сообщила Ладейщикова.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о том, что сегодня спецслужбы из-за сообщения о бомбе эвакуировали все три ростовских вокзала: железнодорожный, пригородный и авто. По словам местных жителей, сейчас оцепление там уже сняли.

Источник в экстренных службах города подтвердил информации об эвакуации вокзалов и сообщил, что в аэропорт выехали сотрудники МВД, ФСБ и спасатели.  

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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