Аэропорт Ростова эвакуировали из-за сообщения о бесхозной сумке

«В здании пассажиры обнаружили бесхозную сумку. Она может быть замаскированным взрывным устройством, так что людей эвакуировали. Сейчас на месте работают спецслужбы. Некоторые рейсы из-за этого, возможно, задержатся», - сообщила Ладейщикова.
Напомним, ранее очевидцы сообщали о том, что сегодня спецслужбы из-за сообщения о бомбе эвакуировали все три ростовских вокзала: железнодорожный, пригородный и авто. По словам местных жителей, сейчас оцепление там уже сняли.
Источник в экстренных службах города подтвердил информации об эвакуации вокзалов и сообщил, что в аэропорт выехали сотрудники МВД, ФСБ и спасатели.