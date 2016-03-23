Число погибших в автоавариях на Дону сократилось на 24% за год

Уточняется, что сейчас в области работают более 125 комплексов автофиксации нарушений. В прошедшем году было зафиксировано почти 1,1 миллиона нарушений, Общая сумма штрафов составила почти 700 миллионов рублей. Это на 31% больше, чем два года назад.