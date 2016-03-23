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Число погибших в автоавариях на Дону сократилось на 24% за год

23 марта 2016, 15:02
В Ростовской области в 2015 году число погибших в автоавариях уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 24,2% - до 676 человек, информирует в среду облправительство.

"В регионе за такой же промежуток времени снизилось число аварий почти на 10% - до 5,2 тысячи ДТП. Число получивших травмы упало на 7,6% - до 6,5 тысячи человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас в области работают более 125 комплексов автофиксации нарушений. В прошедшем году было зафиксировано почти 1,1 миллиона нарушений, Общая сумма штрафов составила почти 700 миллионов рублей. Это на 31% больше, чем два года назад.

Помимо этого, в 2015 году установили почти два погонных километра ограждений на опасных участках дорог, катафоты, сигнальные столбики и фонари. Общая стоимость проведенных работ - более 1,1 миллиарда рублей.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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