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Фура влетела в дерево на трассе М-4 "Дон", один человек погиб

23 марта 2016, 07:52
В Аксае Ростовской области во вторник на дороге М-4 "Дон" водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с деревом, один человек погиб, сообщает в среду департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

"По первичной информации, 60-летний водитель грузовика Scania совершил столкновение с деревом на обочине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель скончался на месте происшествия. Спасатели извлекли тело мужчины и вытащили машину.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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