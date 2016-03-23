Фура влетела в дерево на трассе М-4 "Дон", один человек погиб
23 марта 2016, 07:52
В Аксае Ростовской области во вторник на дороге М-4 "Дон" водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с деревом, один человек погиб, сообщает в среду департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
"По первичной информации, 60-летний водитель грузовика Scania совершил столкновение с деревом на обочине", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель скончался на месте происшествия. Спасатели извлекли тело мужчины и вытащили машину.