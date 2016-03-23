rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ростове

23 марта 2016, 09:51
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал слова соболезнования после крушения Boeing в донской столице, которое случилось 19 марта, сообщается на сайте президента.

"Это очень печальное событие для родных погибших. Они потеряли своих близких. От имени партии и жителей выражаем соболезнования и желаем терпения", - сказано в тексте сообщения.

Ранее со словами сопереживания и поддержки выступили президент России, руководство Сингапура, власти Египта, президенты Польши, Молдовы и Узбекистана. Эрдоган оказался одним из последних, кто выразил соболезнования.

Напомним, что 19 марта Boeing, собственником которого был перевозчик Flydubai, рухнул при попытке приземлиться в донской столице. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве основной версии трагедии рассматриваются неправильные действия пилота из-за плохой погоды.

После инцидента 21 марта родным жертв начали выплачивать компенсации. На эти цели из регионального бюджета направили более 40 миллионов рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00