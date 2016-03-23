Глава Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ростове

"Это очень печальное событие для родных погибших. Они потеряли своих близких. От имени партии и жителей выражаем соболезнования и желаем терпения", - сказано в тексте сообщения.
Ранее со словами сопереживания и поддержки выступили президент России, руководство Сингапура, власти Египта, президенты Польши, Молдовы и Узбекистана. Эрдоган оказался одним из последних, кто выразил соболезнования.
Напомним, что 19 марта Boeing, собственником которого был перевозчик Flydubai, рухнул при попытке приземлиться в донской столице. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве основной версии трагедии рассматриваются неправильные действия пилота из-за плохой погоды.
После инцидента 21 марта родным жертв начали выплачивать компенсации. На эти цели из регионального бюджета направили более 40 миллионов рублей.