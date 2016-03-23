Провода в центре Ростова уберут под землю до конца года

«Планируем на следующей неделе провести завершающее заседание рабочей группы, скорее всего, прямо на нём будет принято решение о старте работ. Как вы помните, мы разрабатывали ряд направлений с операторами связи, а также вели переговоры с владельцами столбов. Есть регламенты проектов, есть подписанные соглашения и ряд технологических решений, которые мы проработали вместе со специалистами всех заинтересованных структур», - сообщил Лопаткин.