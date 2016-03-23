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Провода в центре Ростова уберут под землю до конца года

23 марта 2016, 07:48
Специалисты в ближайшие дни могут начать в центре Ростова-на-Дону работы по перекладке воздушных линий электропередачи и проводов связи под землю, сообщил министр информационных технологий Ростовской области Герман Лопаткин.

По его словам, на следующей неделе будет поставлена точка в обсуждении этой инициативы и начнётся работа.

«Планируем на следующей неделе провести завершающее заседание рабочей группы, скорее всего, прямо на нём будет принято решение о старте работ. Как вы помните, мы разрабатывали ряд направлений с операторами связи, а также вели переговоры с владельцами столбов. Есть регламенты проектов, есть подписанные соглашения и ряд технологических решений, которые мы проработали вместе со специалистами всех заинтересованных структур», - сообщил Лопаткин.

Провода, по словам министра информационных технологий Ростовской области, будут прятать в квадрате от Большой Садовой до железнодорожного вокзала и от Красноармейской до Театральной площади, также работы планируют вести на Сиверса. Именно там, объяснил Лопаткин, самые серьёзные проблемы по инфраструктуре.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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