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Пять авиарейсов задержались в Ростове из-за сообщения о бомбе

23 марта 2016, 19:12
Пять самолетов в среду вечером вылетели с задержкой из аэропорта Ростова-на-Дону из-за сообщения о бомбе и эвакуации, сообщила RostovGazeta директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Ростова-на-Дону Ольга Ладейщикова.

«За полтора часа вынужденного простоя, было задержано пять рейсов – четыре в Москву и один – в Самару. Ни одного самолета в указанный период на запасной аэродром не направлялось», - рассказала Ладейщикова.

Общее количество пассажиров, пострадавших из-за сообщения о ложном заминировании не сообщается, но по приблизительным подсчётам из-за действий лжетерориста различные неудобства испытали тысячи ростовчан и гостей города.

Аэропорт был закрыт около 19.00 и возобновил работу спустя полтора часа. Сообщение о бомбе Сообщение о бомбе не подтвердилось.  

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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