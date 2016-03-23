Пять авиарейсов задержались в Ростове из-за сообщения о бомбе

«За полтора часа вынужденного простоя, было задержано пять рейсов – четыре в Москву и один – в Самару. Ни одного самолета в указанный период на запасной аэродром не направлялось», - рассказала Ладейщикова.
Общее количество пассажиров, пострадавших из-за сообщения о ложном заминировании не сообщается, но по приблизительным подсчётам из-за действий лжетерориста различные неудобства испытали тысячи ростовчан и гостей города.
Аэропорт был закрыт около 19.00 и возобновил работу спустя полтора часа. Сообщение о бомбе Сообщение о бомбе не подтвердилось.