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Турецкое судно, протаранившее опоры Керченского моста, задержали на Дону

23 марта 2016, 14:33
В Таганроге Ростовской области в среду задержали турецкий сухогруз, который 19 марта столкнулся с опорами моста в Керченском проливе, информирует "ТАСС".

"Одобрение на задержание было получено 20 марта. Сухогруз был остановлен на трое суток", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сотрудники порта заметили попытку скрыть следы происшествия, так как на борту судна нашли свежую краску. Сейчас выясняется возможность компенсации за случившееся с собственников сухогруза.

Ранее сообщалось, что перед столкновением судно не реагировало на оповещения береговых служб.

Мост через Керченский пролив пройдёт между Керченским и Таманским полуостровами. Планируется возвести объект с железнодорожным и автодорожным проездами.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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