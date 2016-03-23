Турецкое судно, протаранившее опоры Керченского моста, задержали на Дону

"Одобрение на задержание было получено 20 марта. Сухогруз был остановлен на трое суток", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сотрудники порта заметили попытку скрыть следы происшествия, так как на борту судна нашли свежую краску. Сейчас выясняется возможность компенсации за случившееся с собственников сухогруза.
Ранее сообщалось, что перед столкновением судно не реагировало на оповещения береговых служб.
Мост через Керченский пролив пройдёт между Керченским и Таманским полуостровами. Планируется возвести объект с железнодорожным и автодорожным проездами.