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В Ростове приземлился первый после крушения рейс компании Flydubai

23 марта 2016, 07:55
В аэропорту Ростова в среду приземлился первый самолет Flydubai после падения Boeing этой авиакомпании 19 марта, сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Boeing-737-800W вылетел из Дубая во вторник в 21.00 по московскому времени и прибыл в донскую столицу в среду около часа ночи.

Напомним, что 19 марта Boeing, собственником которого был перевозчик Flydubai, разбился при попытке приземлиться в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве основной версии трагедии рассматриваются неправильные действия пилота из-за плохой погоды.

После трагедии 21 марта родным жертв начали выплачивать компенсации. На эти цели из регионального бюджета направили более 40 миллионов рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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