В Ростове приземлился первый после крушения рейс компании Flydubai

Boeing-737-800W вылетел из Дубая во вторник в 21.00 по московскому времени и прибыл в донскую столицу в среду около часа ночи.
Напомним, что 19 марта Boeing, собственником которого был перевозчик Flydubai, разбился при попытке приземлиться в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве основной версии трагедии рассматриваются неправильные действия пилота из-за плохой погоды.
После трагедии 21 марта родным жертв начали выплачивать компенсации. На эти цели из регионального бюджета направили более 40 миллионов рублей.