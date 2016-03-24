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Арбитражный суд на Дону принял иск о банкротстве ФК "Ростов"

24 марта 2016, 09:15
Арбитражный суд Ростовской области принял иск компании "Агрофест-Дон" о признании несостоятельным футбольного клуба "Ростов" и возбудил производство по делу, следует из судебной документации.

"Компания "Агрофест-Дон" оплатила государственную пошлину в размере 6 тысяч рублей, а также уведомила представителей ФК "Ростов" о подаче иска в суд. Таким образом, нарушения при подаче иска, из-за которых ранее заявление было оставлено без движения, были устранены", - говорится в определении арбитражного суда

В связи с этим иск о несостоятельности ФК "Ростов" был принят к производству. Как отмечается в судебном определении, первое заседание в рамках  разбирательства назначено на 11 мая на 10.30 по московскому времени. К этому моменту стороны обязаны предоставить в суд все материалы, связанные с делом.

В пресс-службе ФК "Ростов" отказались комментировать данную информацию, сославшись на отсутствие полномочий.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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