Арбитражный суд на Дону принял иск о банкротстве ФК "Ростов"

В связи с этим иск о несостоятельности ФК "Ростов" был принят к производству. Как отмечается в судебном определении, первое заседание в рамках разбирательства назначено на 11 мая на 10.30 по московскому времени. К этому моменту стороны обязаны предоставить в суд все материалы, связанные с делом.