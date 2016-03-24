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Экскурсионный маршрут к столетию Солженицына разработают в Ростове

24 марта 2016, 10:57
Туристическую программу "Солженицын в Ростове-на-Дону" составят к столетнему юбилею писателя, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

"Следующие 2 года будут ознаменованы серией книжных и фотовыставок и разработкой туристического маршрута, посвящённого жизни писателя в Ростове", - говорится в сообщении. Кроме того, готовится фестиваль документального  кино и конференция о жизни и творчестве Солженицына.

В настоящий момент уже началась подготовка к памятной дате. В мае в школе №1 Морозовского района, где писатель работал учителем, установят памятную доску.

Сто лет писателю с мировым именем исполнилось бы в 2018 году. Александр Солженицын прославил нашу страну, став лауреатом Нобелевской премии по литературе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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