Экскурсионный маршрут к столетию Солженицына разработают в Ростове

"Следующие 2 года будут ознаменованы серией книжных и фотовыставок и разработкой туристического маршрута, посвящённого жизни писателя в Ростове", - говорится в сообщении. Кроме того, готовится фестиваль документального кино и конференция о жизни и творчестве Солженицына.
В настоящий момент уже началась подготовка к памятной дате. В мае в школе №1 Морозовского района, где писатель работал учителем, установят памятную доску.
Сто лет писателю с мировым именем исполнилось бы в 2018 году. Александр Солженицын прославил нашу страну, став лауреатом Нобелевской премии по литературе.