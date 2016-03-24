Экскурсионный маршрут к столетию Солженицына разработают в Ростове

"Следующие 2 года будут ознаменованы серией книжных и фотовыставок и разработкой туристического маршрута, посвящённого жизни писателя в Ростове", - говорится в сообщении. Кроме того, готовится фестиваль документального кино и конференция о жизни и творчестве Солженицына.

