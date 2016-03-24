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Молодой водитель устроил аварию с пятью машинами в Ростове

24 марта 2016, 09:29
Аварию с участием пяти машин в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону спровоцировал 24-летний парень, сообщил дежурный сотрудник отделения информации и общественных связей ГУ МВД по Ростовской области Николай Морячков.

Авария случилась в среду около 14.00 на Западном, рассказал Морячков, уточнив, что в ДТП никто не пострадал.

«По предварительным данным, виновником ДТП стал 24-летний водитель Hyundai Accent. Он не пропустил иномарку Honda Fit, когда перестраивался из среднего ряда в крайний правый. В результате столкновения с Honda иномарка 24-летнего парня протаранила ещё три авто: Toyota Corolla, Kia Rio и Suzuki Grand Vitara, которые были припаркованы у тротуара. Сейчас проводится проверка», - сообщил Морячков.

Молодой водитель, ставший виновником аварии, ехал по Международной в сторону центра города, добавил сотрудник МВД.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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