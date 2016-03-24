Молодой водитель устроил аварию с пятью машинами в Ростове

«По предварительным данным, виновником ДТП стал 24-летний водитель Hyundai Accent. Он не пропустил иномарку Honda Fit, когда перестраивался из среднего ряда в крайний правый. В результате столкновения с Honda иномарка 24-летнего парня протаранила ещё три авто: Toyota Corolla, Kia Rio и Suzuki Grand Vitara, которые были припаркованы у тротуара. Сейчас проводится проверка», - сообщил Морячков.