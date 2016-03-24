Первые 20 родных погибших в авиакатастрофе в Ростове получили матпомощь

"Сейчас реализованы выплаты 22 родственникам в отношении 10 погибших. Всего для оказания матпомощи в министерство труда и соцразвития региона поступили бумаги от более 60 чем родных в отношении 30 жертв", - сказано в сообщении.
Также направлены деньги из местных бюджетов родным погибших из Батайска и Азовского района.
Перевозчик Flydubai также организовал в Ростове центр поддержки, который осуществляет матпомощь. Сумма начальной выплаты составляет 135,5 тысячи рублей за каждого погибшего. Сейчас выплаты уже получили семьи 29 жертв.
Напомним, что 19 марта Boeing-737, который принадлежал компании Flydubai, потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. Власти региона выделили более 40 миллионов рублей для денежной помощи родственникам жертв. Запланировано помочь почти 80 членам семей погибших. Помимо этого, будет выделено по 200 тысяч рублей на похороны каждого погибшего.