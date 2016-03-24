Первые 20 родных погибших в авиакатастрофе в Ростове получили матпомощь

Напомним, что 19 марта Boeing-737, который принадлежал компании Flydubai, потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. Власти региона выделили более 40 миллионов рублей для денежной помощи родственникам жертв. Запланировано помочь почти 80 членам семей погибших. Помимо этого, будет выделено по 200 тысяч рублей на похороны каждого погибшего.