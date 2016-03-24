Торговца героином из Азербайджана арестовали в Ростове

"По данным наркополиции, фигурант с начала года приобретал наркотики у гражданина Таджикистана. После этого он делал закладки в двух районах города. В день он создавал более 10 тайников, за каждый из которых получал по 500 рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время обыска полицейские изъяли более 120 граммов героина. Подозреваемый пояснил, что распространял наркотики, чтобы с каждой партии отсыпать себе дозу. Три года назад он был судим за аналогичное преступление. Тогда суд приговорил его к исправительным работам на 100 суток.
Помимо этого, фигурант несколько раз привлекался к административной ответственности. До ареста он работал автомаляром в элитной мастерской в центре города. Проживал с мамой и девушкой, которая принимала наркотики.
По факту незаконного хранения наркотиков завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.