Задолженность по зарплате жителям Дона превысила 88 млн руб

Уточняется, что данные цифры не затрагивают долги компаний, которые находятся на стадии банкротства. Так, организация «Кинг-Коул» имеет долг по зарплате в размере 220 миллионов рублей. Она является собственником шахт в области и почти устранилась от решения соцвопросов сотрудников. Ранее глава региона Василий Голубев обратился к главе российского кабмина Дмитрию Медведеву с просьбой принять жесткие меры в отношении организации.

