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Задолженность по зарплате жителям Дона превысила 88 млн руб

24 марта 2016, 08:52
В Ростовской области на начало марта долг работодателей по зарплате перед сотрудниками превысил 88 миллионов рублей, сообщает облправительство.

"Свыше 60% задолженности сформировано в семи муниципальных образованиях, в том числе  в Таганроге, Гуково, Волгодонске, Донецке", - сказано в сообщении.

Уточняется, что данные цифры не затрагивают долги компаний, которые находятся на стадии банкротства. Так, организация «Кинг-Коул» имеет долг по зарплате в размере 220 миллионов рублей. Она является собственником шахт в области и почти устранилась от решения соцвопросов сотрудников. Ранее глава региона Василий Голубев обратился к главе российского кабмина Дмитрию Медведеву с просьбой принять жесткие меры в отношении организации.

Также власти региона направили 1,5 миллиона рублей на создание оплачиваемых общественных работ для работников данной компании.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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