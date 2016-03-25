Бизнесмены на Дону заплатили за год 164 млн руб за загрязнение природы

Уточняется, что с 2010 года в течение пяти лет к административной ответственности привлекли примерно 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, которые уклонялись от выплат за загрязнение природы. За данное правонарушение должностным лицам положен штраф в размере до 6 тысяч рублей, юрлицам - до 100 тысяч рублей.