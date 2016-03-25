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Бизнесмены на Дону заплатили за год 164 млн руб за загрязнение природы

25 марта 2016, 09:19
В Ростовской области в 2015 году предприниматели выплатили в бюджет более 164 миллионов рублей за негативное воздействие на природу, сообщает в пятницу облправительство.

"Данную плату обязаны вносить все юрлица и предприниматели, которые осуществляют выбросы загрязнений в воздух, в водные объекты или размещают отходы производства. Сейчас в регионе зарегистрировано около 22 тысяч таких плательщиков", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 2010 года в течение пяти лет к административной ответственности привлекли примерно 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, которые уклонялись от выплат за загрязнение природы. За данное правонарушение должностным лицам положен штраф в размере до 6 тысяч рублей, юрлицам - до 100 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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