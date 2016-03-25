Машина ГИБДД попала в ДТП во время погони за пьяным водителем в Ростове

"Он проигнорировал запрос, существенно увеличил скорость и начал скрываться от полиции, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения. В ходе преследования произошло столкновение служебной машины с препятствием, автомобиль получил механические повреждения, а сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь", - рассказала собеседница агентства.