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Машина ГИБДД попала в ДТП во время погони за пьяным водителем в Ростове

25 марта 2016, 11:01
В Ростове-на-Дону служебный полицейский автомобиль во время погони за Range Rover, водитель которого предположительно был пьян, врезался в дорожный отбойник, проинформировала RostovGazeta руководитель пресс-службы донского главка МВД Наталья Устименко.

Как пояснила собеседница агентства, авария произошла в ночь на четверг на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. По ее словам, инспекторы ДПС потребовали остановиться автомобиль Range Rover, которым предположительно управлял пьяный водитель.

"Он проигнорировал запрос, существенно увеличил скорость и начал скрываться от полиции, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения. В ходе преследования произошло столкновение служебной машины с препятствием, автомобиль получил механические повреждения, а сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в данный момент полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения автомобиля Range Rover и его водителя.

Состояние сотрудников ГИБДД, по данным Устименко, в данный момент оценивается как удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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