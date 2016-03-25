Машина ГИБДД попала в ДТП во время погони за пьяным водителем в Ростове

Как пояснила собеседница агентства, авария произошла в ночь на четверг на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. По ее словам, инспекторы ДПС потребовали остановиться автомобиль Range Rover, которым предположительно управлял пьяный водитель.
"Он проигнорировал запрос, существенно увеличил скорость и начал скрываться от полиции, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения. В ходе преследования произошло столкновение служебной машины с препятствием, автомобиль получил механические повреждения, а сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что в данный момент полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения автомобиля Range Rover и его водителя.
Состояние сотрудников ГИБДД, по данным Устименко, в данный момент оценивается как удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.