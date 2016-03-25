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Трех ростовчанок заподозрили в продаже опасной для здоровья икры

25 марта 2016, 16:10
В Ростове завели три уголовных дела в отношении трех бизнесвумен, которых заподозрили в продаже опасной для здоровья икры, сообщает в пятницу областное управление СКР.

"По данным следствия, фигурантки в качестве предпринимателей на одном из рынков города продавали щучью икру и икру горбуши, которые не отвечали требованиям безопасности для здоровья", - сказано в сообщении.

Уточняется, что каждой подозреваемой грозит до двух лет заключения.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Ростовской области за аналогичное преступление завели уголовное дело в отношении двух местных жителей. В домовладении одного из них изъяли свыше восьми тонн опасной для здоровья рыбы.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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