Трех ростовчанок заподозрили в продаже опасной для здоровья икры

"По данным следствия, фигурантки в качестве предпринимателей на одном из рынков города продавали щучью икру и икру горбуши, которые не отвечали требованиям безопасности для здоровья", - сказано в сообщении.
Уточняется, что каждой подозреваемой грозит до двух лет заключения.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Ростовской области за аналогичное преступление завели уголовное дело в отношении двух местных жителей. В домовладении одного из них изъяли свыше восьми тонн опасной для здоровья рыбы.