Турецкое судно Lira арестовано в таганрогском порту

В документах указано, что на фотографиях судна, поступивших в суд, видны царапины, а также следы краски с ригелей переправы. Кроме того, факт отклонения судна от курса подтверждается выпиской радиопереговоров. По этой причине корабль был арестован в 13.00 по московскому времени 21 марта. Согласно судебной документации, арест проведен в соответствии с международными нормами и соглашениями. Компании Turkuaz Shipping предъявлено морское требование о возмещении ущерба.