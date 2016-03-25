Турецкое судно Lira арестовано в таганрогском порту

В определении арбитражного суда, размещенном в онлайн-картотеке, поясняется, что в 23.32 по московскому времени в минувшую субботу сухогруз Lira, направлявшийся в порт Таганрога, несколько раз сбился с ранее назначенного курса и врезался в опору №80 рабочей переправы через Керченский пролив.
Предположительно в результате инцидента этой опоре и двум соседним были нанесены существенные повреждения, в связи с которыми необходимо проводить ремонтные работы.
В документах указано, что на фотографиях судна, поступивших в суд, видны царапины, а также следы краски с ригелей переправы. Кроме того, факт отклонения судна от курса подтверждается выпиской радиопереговоров. По этой причине корабль был арестован в 13.00 по московскому времени 21 марта. Согласно судебной документации, арест проведен в соответствии с международными нормами и соглашениями. Компании Turkuaz Shipping предъявлено морское требование о возмещении ущерба.