В Ростовской области ищут 3 пропавших подростков

Морозова ростом до 1,5 метра, у нее худощавое телосложение. Лицо азиатского типа, выступает нижняя губа. На левой руке есть татуировка в виде цифры «8», на предплечьях и на шее видны шрамы от порезов. В носу и в нижней губе есть проколы от пирсинга. Девушка была одета в оранжевые шапку и кроссовки, куртку светло-коричневого цвета и синие джинсы. При себе имела сумку, документы и телефон.