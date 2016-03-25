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В Ростовской области ищут 3 пропавших подростков

25 марта 2016, 08:44
В донском регионе идет розыск трех пропавших несовершеннолетних, сообщает областное управление МВД России.

В городе Шахты 23 марта вышел из дома и не вернулся 13-летний Максим Высоцкий. В Каменском районе 6 марта 16-летняя Светлана Морозова ушла из гостей и пропала. В Ростове 23 марта 14-летняя Ангелина Жердева, предположительно, отправилась к бабушке в Краснодарский край и исчезла.

Уточняется, что Высоцкий ростом до 1,8 метра, имеет худощавое телосложение. У него светло-русые волосы и зеленые глаза. Также есть родимое пятно выше верхней губы, между передними зубами большое расстояние. Он был одет в черные шапку и брюки, в куртку и толстовку синего цвета. На нем были желтые ботинки.

Морозова ростом до 1,5 метра, у нее худощавое телосложение. Лицо азиатского типа, выступает нижняя губа. На левой руке есть татуировка в виде цифры «8», на предплечьях и на шее видны шрамы от порезов. В носу и в нижней губе есть проколы от пирсинга. Девушка была одета в оранжевые шапку и кроссовки, куртку светло-коричневого цвета и синие джинсы. При себе имела сумку, документы и телефон.

Жердева на вид средней полноты, у нее русые волосы. На ней была белая рубашка с черным рисунком в виде сердец, зеленые штаны, черные кеды с розовыми цветами, носила портфель.

Светлана Морозова

Ангелина Жердева

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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