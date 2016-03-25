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В Таганроге сотрудников ЮФУ наказали за сокрытие смерти уборщика

25 марта 2016, 13:43
В Таганроге Ростовской области наказали сотрудников Южного федерального университета за сокрытие смерти уборщика, сообщает в пятницу областная прокуратура.

"Уборщик университета погиб 6 ноября прошлого года из-за несчастного случая. Его работодатель должен был сообщить о этом в соответствующие органы в течение суток. Однако в госинспекцию труда в регионе извещение о несчастном случае поступило 17 ноября, прокуратура города не оповещалась вообще", - сказано в сообщении.

Уточняется, что прокуратура города в адрес ректора внесла представление. Главному специалисту по охране труда объявили выговор. С остальными сотрудниками учреждения провели инструктажи.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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