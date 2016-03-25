В Таганроге сотрудников ЮФУ наказали за сокрытие смерти уборщика

"Уборщик университета погиб 6 ноября прошлого года из-за несчастного случая. Его работодатель должен был сообщить о этом в соответствующие органы в течение суток. Однако в госинспекцию труда в регионе извещение о несчастном случае поступило 17 ноября, прокуратура города не оповещалась вообще", - сказано в сообщении.
Уточняется, что прокуратура города в адрес ректора внесла представление. Главному специалисту по охране труда объявили выговор. С остальными сотрудниками учреждения провели инструктажи.