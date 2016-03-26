Семейную пару будут судить на Дону за создание подпольных казино

"По данным полиции, фигуранты создали преступное сообщество, в него вошли еще пять граждан возрастом до 55 лет. Обвиняемые взяли в аренду четыре помещения, где создали сеть казино, работавших под видом букмекерских контор", - сказано в сообщении.
Уточняется, что вход в заведения происходил через специальный пароль. Члены банды осуществляли набор персонала и платили сотрудникам. Семейная пара следила за деятельностью клубов и каждый день собирала деньги.
Сотрудники полиции изъяли 40 компьютеров со спецпрограммами для игр. Дело завели по факту создания преступного сообщества. Каждому фигуранту грозит до 20 лет заключения. Причем в регионе первый раз в суд направлено дело, возбужденное по признакам данного преступления.