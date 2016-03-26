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Семейную пару будут судить на Дону за создание подпольных казино

26 марта 2016, 06:30
В Таганроге Ростовской области в суд направлено уголовное дело в отношении семейной пары, которая обвиняется в создании преступного сообщества и сети подпольных казино в городе, сообщает областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, фигуранты создали преступное сообщество, в него вошли еще пять граждан возрастом до 55 лет. Обвиняемые взяли в аренду четыре помещения, где создали сеть казино, работавших под видом букмекерских контор", - сказано в сообщении.

Уточняется, что вход в заведения происходил через специальный пароль. Члены банды осуществляли набор персонала и платили сотрудникам. Семейная пара следила за деятельностью клубов и каждый день собирала деньги.

Сотрудники полиции изъяли 40 компьютеров со спецпрограммами для игр. Дело завели по факту создания преступного сообщества. Каждому фигуранту грозит до 20 лет заключения. Причем в регионе первый раз в суд направлено дело, возбужденное по признакам данного преступления.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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