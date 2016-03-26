Семейную пару будут судить на Дону за создание подпольных казино

"По данным полиции, фигуранты создали преступное сообщество, в него вошли еще пять граждан возрастом до 55 лет. Обвиняемые взяли в аренду четыре помещения, где создали сеть казино, работавших под видом букмекерских контор", - сказано в сообщении.