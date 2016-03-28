Около 34 тонн незаконно добытой и опасной рыбы изъяли на Дону

"По данным полиции, в Усть-Донецком районе во дворе частной территории находился один из цехов. В нем нашли примерно три тонны вяленой рыбы, а также 9,3 тонны свежемороженой рыбы, занесенной в Красную книгу РФ", - сказано в сообщении.