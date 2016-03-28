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Около 34 тонн незаконно добытой и опасной рыбы изъяли на Дону

28 марта 2016, 11:21
В Ростовской области заведено уголовное дело в отношении собственника двух цехов, в которых изъяли примерно 34 тонны рыбы, часть из которой признана опасной для жизни, а часть была незаконно добыта, информирует областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, в Усть-Донецком районе во дворе частной территории находился один из цехов. В нем нашли примерно три тонны вяленой рыбы, а также 9,3 тонны свежемороженой рыбы, занесенной в Красную книгу РФ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что во втором цеху в Цимлянском районе изъяли еще более 20 тонн опасной для жизни рыбы. Помимо 56-летнего бизнесмена, дело завели в отношении 30-летнего жителя Тацинского района. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Каждому грозит до шести лет заключения.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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