Провал дороги на Шолохова в Ростове ликвидировали за сутки

В субботу на одной из публичных страниц социальной сети "ВКонтакте" пользователь анонимно сообщил о большом провале на дорожном покрытии в районе магазина "Зебра". По словам автора публикации, многим автомобилистам, попавшим в яму, пришлось менять колеса.
"В субботу сотрудники ГИБДД сообщили коммунальным службам о том, что в том районе провал дорожного покрытия, они сразу прибыли на место и выставили ограждение. В воскресенье утром начали работы по латанию ямы и к обеду она была уже ликвидирована", - сказал представитель УГИБДД.