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Провал дороги на Шолохова в Ростове ликвидировали за сутки

28 марта 2016, 08:50
Провал в дорожном покрытии на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону, в который в субботу попали несколько машин, был ликвидирован в воскресенье к полудню, рассказал RostovGazeta представитель отдела пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

В субботу на одной из публичных страниц социальной сети "ВКонтакте" пользователь анонимно сообщил о большом провале на дорожном покрытии в районе магазина "Зебра". По словам автора публикации, многим автомобилистам, попавшим в яму, пришлось менять колеса.

"В субботу сотрудники ГИБДД сообщили коммунальным службам о том, что в том районе провал дорожного покрытия, они сразу прибыли на место и выставили ограждение. В воскресенье утром начали работы по латанию ямы и к обеду она была уже ликвидирована", - сказал представитель УГИБДД.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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