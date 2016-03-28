Провал дороги на Шолохова в Ростове ликвидировали за сутки

"В субботу сотрудники ГИБДД сообщили коммунальным службам о том, что в том районе провал дорожного покрытия, они сразу прибыли на место и выставили ограждение. В воскресенье утром начали работы по латанию ямы и к обеду она была уже ликвидирована", - сказал представитель УГИБДД.