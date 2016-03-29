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Глава "Евродона" поблагодарил жителей Северной Осетии за поддержку

29 марта 2016, 08:46
Глава компании "Евродон" Вадим Ванеев выразил благодарность жителям и властям Северной Осетии за поддержку во время угрозы недружественного поглощения компании со стороны коммерческой структуры, сообщается на сайте Республики Северная Осетия-Алания.

"Благодаря мощной поддержке земляков и правительства Северной Осетии удалось выдержать напор со стороны недоброжелателей. Большое спасибо осетинскому народу за поддержку. Чаще всего бизнес не любят, а здесь все как один встали на мою защиту", - отметил Ванеев.

Ранее в феврале стало известно, что входящая в "Альфа-групп" компания "А1", став в начале февраля владельцем 40% доли "Евродона", подала на своего совладельца иск в суд. Согласно сообщениям СМИ, "А1" обвиняла "Евродон" и Ванеева в незаконности получения кредитов на 24 миллиарда рублей во "Внешэкономбанке" и "Россельхозбанке". "А1" хотела признать обе сделки недействительными, заявляя, что они были осуществлены с нарушениями.

Впоследствии глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что Ванееву удалось договориться с "А1".

"Евродон" - российский агропромышленный холдинг, который базируется в Ростове-на-Дону. Основная деятельность компании - производство и переработка мяса птиц.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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