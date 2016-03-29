Глава "Евродона" поблагодарил жителей Северной Осетии за поддержку

Ранее в феврале стало известно, что входящая в "Альфа-групп" компания "А1", став в начале февраля владельцем 40% доли "Евродона", подала на своего совладельца иск в суд. Согласно сообщениям СМИ, "А1" обвиняла "Евродон" и Ванеева в незаконности получения кредитов на 24 миллиарда рублей во "Внешэкономбанке" и "Россельхозбанке". "А1" хотела признать обе сделки недействительными, заявляя, что они были осуществлены с нарушениями.