Парковочные датчики появятся в центре Ростова через месяц

Работы по установке парковочных датчиков (эти устройства ещё называют датчиками присутствия, с их помощью определяют, сколько машина находилась на стоянке) и нанесению дорожной разметки в тех местах, где парковка будет платной, в соответствии с распоряжением департамента, должны стартовать 20 апреля.
В связи с этим будут перекрывать центральные магистрали донской столицы, указано в документе. По данным ведомства, ограничения коснутся 17 улиц.
Запретят ездить по Красноармейской на участке от Будённовского до Нахичеванского, по Театральному между Красноармейской и Максима Горького, а также по Журавлева в створе Максима Горького и Восточной. Кроме того, запрещающие знаки появятся на Кировском и Университетском между Максима Горького и Красноармейской, на участке Горького, соединяющим Доломановский и Театральный, на Пушкинской между Доломановским и Соколова.
Также искать пути объезда придётся тем, кто привык ездить по Чехова, Соколова, Газетному и Семашко в створе Красноармейской и Большой Садовой. Временно ограничат движение на Соборном, Островского, Халтуринском, Братском и Доломановском от Красноармейской до Пушкинской. Кроме того, работы станут причиной ограничений на Восточной между Кировским и Нахичеванским.
В документе ведомства указано, что на установку парковочных датчиков и нанесение разметки выделено девять дней, а значит, закончить работы планируется к 29 апреля.