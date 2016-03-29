Парковочные датчики появятся в центре Ростова через месяц

Запретят ездить по Красноармейской на участке от Будённовского до Нахичеванского, по Театральному между Красноармейской и Максима Горького, а также по Журавлева в створе Максима Горького и Восточной. Кроме того, запрещающие знаки появятся на Кировском и Университетском между Максима Горького и Красноармейской, на участке Горького, соединяющим Доломановский и Театральный, на Пушкинской между Доломановским и Соколова.