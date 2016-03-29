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Парковочные датчики появятся в центре Ростова через месяц

29 марта 2016, 15:29
Работы по установке на центральных улицах Ростова парковочных датчиков, с помощью которых автовладельцы будут оплачивать стоянку своих авто, планируют завершить 29 апреля, говорится в распоряжении городского департамента автодорог и организации дорожного движения.

Работы по установке парковочных датчиков (эти устройства ещё называют датчиками присутствия, с их помощью определяют, сколько машина находилась на стоянке) и нанесению дорожной разметки в тех местах, где парковка будет платной, в соответствии с распоряжением департамента, должны стартовать 20 апреля.

В связи с этим будут перекрывать центральные магистрали донской столицы, указано в документе. По данным ведомства, ограничения коснутся 17 улиц.

Запретят ездить по Красноармейской на участке от Будённовского до Нахичеванского, по Театральному между Красноармейской и Максима Горького, а также по Журавлева в створе Максима Горького и Восточной. Кроме того, запрещающие знаки появятся на Кировском и Университетском между Максима Горького и Красноармейской, на участке Горького, соединяющим Доломановский и Театральный, на Пушкинской между Доломановским и Соколова.

Также искать пути объезда придётся тем, кто привык ездить по Чехова, Соколова, Газетному и Семашко в створе Красноармейской и Большой Садовой. Временно ограничат движение на Соборном, Островского, Халтуринском, Братском и Доломановском от Красноармейской до Пушкинской. Кроме того, работы станут причиной ограничений на Восточной между Кировским и Нахичеванским.

В документе ведомства указано, что на установку парковочных датчиков и нанесение разметки выделено девять дней, а значит, закончить работы планируется к 29 апреля.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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