Пропавшая на Дону школьница уехала автостопом в Москву

"По данным полиции, 17-летняя девушка после исчезновения не сообщала родным о своем местоположении. Она поехала в Москву, используя программу на телефоне для перемещений автостопом", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сейчас девочка находится в центре содержания несовершеннолетних и будет передана родственникам. В отношении нее никаких незаконных действий не совершалось.
Ранее в марте произошел аналогичный случай, когда 15-летний житель Шахт поссорился с мамой и на собственные деньги уехал в Москву. По телефонной связи его убедили вернуться домой.