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Пропавшая на Дону школьница уехала автостопом в Москву

29 марта 2016, 10:28
Полицейские Ростовской области нашли ранее объявленную в розыск несовершеннолетнюю, которая вышла из дома в селе Приморка и уехала автостопом в Москву, информирует областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, 17-летняя девушка после исчезновения не сообщала родным о своем местоположении. Она поехала в Москву, используя программу на телефоне для перемещений автостопом", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас девочка находится в центре содержания несовершеннолетних и будет передана родственникам. В отношении нее никаких незаконных действий не совершалось.

Ранее в марте произошел аналогичный случай, когда 15-летний житель Шахт поссорился с мамой и на собственные деньги уехал в Москву. По телефонной связи его убедили вернуться домой.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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