Разбившийся в Ростове самолет был полностью исправен - МАК

Напомним, что 19 марта Boeing, собственником которого был перевозчик Flydubai, разбился при попытке приземлиться в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве основной версии трагедии рассматриваются неправильные действия пилота из-за плохой погоды.