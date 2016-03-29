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Разбившийся в Ростове самолет был полностью исправен - МАК

29 марта 2016, 15:32
Комиссия по расследованию авиакатастрофы в Ростове, которая произошла 19 марта, не выявила неисправности систем во время полета, сообщает во вторник межгосударственный авиационный комитет.

"По результатам анализа информации самописцев не зафиксировано отказов систем и агрегатов самолёта. Судно проходило техобслуживание и на момент полета было исправно", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас расшифровано свыше одного часа переговоров, включая участок последнего этапа полёта. Далее специалисты исследуют сохранившиеся элементы системы управления самолета. Также будет осуществлено математическое моделирование и восстановление траектории полёта с аудиовизуальной реконструкцией инцидента.

Над данным расследованием работают специалисты ОАЭ, РФ, США и Франции.

Напомним, что 19 марта Boeing, собственником которого был перевозчик Flydubai, разбился при попытке приземлиться в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве основной версии трагедии рассматриваются неправильные действия пилота из-за плохой погоды.

После трагедии 21 марта родным жертв начали выплачивать компенсации. На эти цели из регионального бюджета направили более 40 миллионов рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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