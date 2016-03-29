В Ростове закроют движение по Доломановскому, Островского и Донской

Автолюбителям, привыкшим ездить по Доломановскому от Малюгиной до Катаева, предстоит искать пути объезда, сообщается в распоряжении департамента. Согласно этому документу, там запланирована модернизация одного из участков теплотрассы, которая необходима для подключения многоэтажки, расположенной на Гвардейском, 13. Работы станут причиной прекращения движения с 30 марта по 30 апреля этого года.
Еще одно распоряжение касается временного перекрытия движения транспорта по Островского между Береговой и Тургеневской. Там причиной введения ограничений, согласно документу, стало строительство жилого дома на Островского, 1А. Искать объездные пути придётся с 10 апреля до конца этого года.
«В связи с производством строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через Дон следует временно прекратить движение транспортных средств по улице Донской в створе мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского с 02.04.2016 по 01.11.2016.», - сообщается в третьем распоряжении департамента.