В Ростове закроют движение по Доломановскому, Островского и Донской

Автолюбителям, привыкшим ездить по Доломановскому от Малюгиной до Катаева, предстоит искать пути объезда, сообщается в распоряжении департамента. Согласно этому документу, там запланирована модернизация одного из участков теплотрассы, которая необходима для подключения многоэтажки, расположенной на Гвардейском, 13. Работы станут причиной прекращения движения с 30 марта по 30 апреля этого года.

