Возведение нового Дворца спорта в Ростове начнётся в этом году

Предварительно инвестиции в проект по строительству нового спортивно-развлекательного комплекса, который появится на базе стадиона «Трудовые резервы» и сможет одновременно вмещать до 4,5 тысячи человек, оценивают в миллиард рублей.
Арена будет официальной площадкой женского гандбольного клуба «Ростов-Дон». Кроме того, её планируется сделать с учётом организации там всевозможных праздников — как спортивных, так и развлекательных, добавил Сапотницкий.
«На данном этапе мы оформили землю под этот проект. Сейчас идет проектирование, получены предварительные эскизные проекты. Вероятно, уже через месяц мы определимся с эскизом и компанией, которая будет проектировать объект, а строительство начнётся уже в этом году», - поделился планами Сапотницкий.
Отметим, что в городе уже есть действующий Дворец спорта, построенный ещё 48 лет назад. Он расположен на Халтуринском, 103. Являясь одним из самых масштабных спортивных сооружений советского времени, он уже давно нуждается в реконструкции.