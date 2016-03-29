rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Возведение нового Дворца спорта в Ростове начнётся в этом году

29 марта 2016, 16:06
Возведение второго по счёту ростовского Дворца спорта на базе стадиона «Трудовые резервы» может начаться в этом году, примерно через месяц станет известно, какая компания займётся его проектированием, рассказал гендиректор компании «Группа Агроком» Сергей Сапотницкий.

Предварительно инвестиции в проект по строительству нового спортивно-развлекательного комплекса, который появится на базе стадиона «Трудовые резервы» и сможет одновременно вмещать до 4,5 тысячи человек, оценивают в миллиард рублей.

Арена будет официальной площадкой женского гандбольного клуба «Ростов-Дон». Кроме того, её планируется сделать с учётом организации там всевозможных праздников — как спортивных, так и развлекательных, добавил Сапотницкий.

«На данном этапе мы оформили землю под этот проект. Сейчас идет проектирование, получены предварительные эскизные проекты. Вероятно, уже через месяц мы определимся с эскизом и компанией, которая будет проектировать объект, а строительство начнётся уже в этом году», - поделился планами Сапотницкий.

Отметим, что в городе уже есть действующий Дворец спорта, построенный ещё 48 лет назад. Он расположен на Халтуринском, 103. Являясь одним из самых масштабных спортивных сооружений советского времени, он уже давно нуждается в реконструкции.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00