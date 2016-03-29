Возведение нового Дворца спорта в Ростове начнётся в этом году

«На данном этапе мы оформили землю под этот проект. Сейчас идет проектирование, получены предварительные эскизные проекты. Вероятно, уже через месяц мы определимся с эскизом и компанией, которая будет проектировать объект, а строительство начнётся уже в этом году», - поделился планами Сапотницкий.