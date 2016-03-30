Авиакатастрофа в Ростове не повлияла на турпоток в Дубай

«Разбившийся самолёт, который совершал рейс «Ростов-Дубай», не стал для жителей донской столицы причиной отказа от ранее оплаченных туров на апрель и май», - рассказал Амбарцумян. При этом он уточнил, что в день трагедии, 19 марта, 14 клиентов его компании всё же отказались лететь в Объединённые Арабские Эмираты, но они лишь перенесли дату вылета.
«Стоит отметить, что спад на этом направлении наметился ещё год назад. Из-за валютных курсов стоимость тура в Дубай выросла вдвое, мы даже думали совсем отказаться от него. Это подтверждает тот факт, что разбившийся самолёт был заполнен всего на треть — на борту находились 55 человек и семь членов экипажа», - добавил Амбарцумян.
Эти же данные подтвердили сотрудники двух других туристических компаний Ростова, пожелавшие остаться неназванными.