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Авиакатастрофа в Ростове не повлияла на турпоток в Дубай

30 марта 2016, 11:29
Трагедия, унесшая 19 марта в аэропорту Ростова жизни 62 человек, не привела к отказам местных жителей от ранее купленных туров в Дубай, рассказал директор по связям с общественностью одной из туристических компаний Тигран Амбарцумян.

«Разбившийся самолёт, который совершал рейс «Ростов-Дубай», не стал для жителей донской столицы причиной отказа от ранее оплаченных туров на апрель и май», - рассказал Амбарцумян. При этом он уточнил, что в день трагедии, 19 марта, 14 клиентов его компании всё же отказались лететь в Объединённые Арабские Эмираты, но они лишь перенесли дату вылета.

«Стоит отметить, что спад на этом направлении наметился ещё год назад. Из-за валютных курсов стоимость тура в Дубай выросла вдвое, мы даже думали совсем отказаться от него. Это подтверждает тот факт, что разбившийся самолёт был заполнен всего на треть — на борту находились 55 человек и семь членов экипажа», - добавил Амбарцумян.

Эти же данные подтвердили сотрудники двух других туристических компаний Ростова, пожелавшие остаться неназванными.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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