Авиакатастрофа в Ростове не повлияла на турпоток в Дубай

«Стоит отметить, что спад на этом направлении наметился ещё год назад. Из-за валютных курсов стоимость тура в Дубай выросла вдвое, мы даже думали совсем отказаться от него. Это подтверждает тот факт, что разбившийся самолёт был заполнен всего на треть — на борту находились 55 человек и семь членов экипажа», - добавил Амбарцумян.