Множественные нарушения выявили в Ботаническом саду ЮФУ

Ректору ЮФУ внесли представление с требованием устранить нарушения. Однако, по данным прокуратуры, сейчас невозможно соблюдать режим охраны объекта, так как университет участвует в исках к более чем 20 физлицам о соблюдении границ участка сада, демонтаже строений, которые незаконно возвели на территории.