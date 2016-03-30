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Множественные нарушения выявили в Ботаническом саду ЮФУ

30 марта 2016, 14:38
В донской столице в Ботаническом саду Южного федерального университета нашли множество нарушений при использовании памятника природы, сообщает областная прокуратура.

"По результатам проверки выявили, что нет ограждения по периметру сада, по территории проезжают машины, есть случаи захламления мусором. Также были найдены следы разжигания огня и зафиксированы факты захвата территории", - сказано в сообщении.

Уточняется, что уже десять лет объект является памятником природы и особо охраняемой территорией регионального значения.

Ректору ЮФУ внесли представление с требованием устранить нарушения. Однако, по данным прокуратуры, сейчас невозможно соблюдать режим охраны объекта, так как университет участвует в исках к более чем 20 физлицам о соблюдении границ участка сада, демонтаже строений, которые незаконно возвели на территории.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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