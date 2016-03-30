Множественные нарушения выявили в Ботаническом саду ЮФУ

"По результатам проверки выявили, что нет ограждения по периметру сада, по территории проезжают машины, есть случаи захламления мусором. Также были найдены следы разжигания огня и зафиксированы факты захвата территории", - сказано в сообщении.
Уточняется, что уже десять лет объект является памятником природы и особо охраняемой территорией регионального значения.
Ректору ЮФУ внесли представление с требованием устранить нарушения. Однако, по данным прокуратуры, сейчас невозможно соблюдать режим охраны объекта, так как университет участвует в исках к более чем 20 физлицам о соблюдении границ участка сада, демонтаже строений, которые незаконно возвели на территории.