Молодежная сборная РФ по футболу проиграла Германии в Ростове

Первый гол был забит на 12-й минуте игры. Немецкий футболист Янник Герардт передал мяч на Дейви Зельке, который забил в дальний нижний угол. В первом тайме Зельке мог забить и второй гол, он пробил с правого фланга, однако промахнулся. Под конец первого периода российские футболисты сделали два удара по воротам, но забить так и не смогли.
Во втором тайме на 73-й минуте игрок команды Германии Максимилиан Майер пробил по воротам, но мяч прошел мимо. Этот же игрок совершил еще одно нападение, которое оказалось удачным.
После проигрыша сборная РФ потеряла возможность напрямую отобраться на ЧЕ-2017. Команда набрала четыре очка в шести матчах. Она имеет только теоретические шансы пройти в стыковые игры.
До этого сборная РФ сыграла с командой Азербайджана со счетом 2:2.