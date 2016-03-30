Молодежная сборная РФ по футболу проиграла Германии в Ростове

Первый гол был забит на 12-й минуте игры. Немецкий футболист Янник Герардт передал мяч на Дейви Зельке, который забил в дальний нижний угол. В первом тайме Зельке мог забить и второй гол, он пробил с правого фланга, однако промахнулся. Под конец первого периода российские футболисты сделали два удара по воротам, но забить так и не смогли.