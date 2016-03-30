Видео с 3D-визуализацией стадиона "Ростов Арена" выложили в Интернете

Компания "Спорт-Инжиниринг" является главным застройщиком объекта. Видео длится чуть более одной минуты. На нем показан ход строительства в ускоренном режиме, а также нарисован готовый стадион. На записи можно увидеть изображенных футболистов во время матча и людей, гуляющих рядом с объектом. Помимо этого, показан стадион со всех сторон.