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Видео с 3D-визуализацией стадиона "Ростов Арена" выложили в Интернете

30 марта 2016, 11:58
Видеоролик с 3D-визуализацией стадиона "Ростов Арена", который строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года, выложило на своем канале на видеохостинге Youtube госпредприятие "Спорт-Инжиниринг".

Компания "Спорт-Инжиниринг" является главным застройщиком объекта. Видео длится чуть более одной минуты. На нем показан ход строительства в ускоренном режиме, а также нарисован готовый стадион. На записи можно увидеть изображенных футболистов во время матча и людей, гуляющих рядом с объектом. Помимо этого, показан стадион со всех сторон.

К 14.00 среды видео посмотрели более 8,5 тысячи человек.

Напомним, стадион "Ростов-Арена" строится для проведения ЧМ-2018, полностью закончить строительство запланировано в 2017 году. Территорию, которая прилегает к новому объекту, обустроят в этом же году за 250 миллионов рублей.


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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