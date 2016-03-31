Крыша здания в Ростове обрушилась на машину

"Инцидент произошел в среду. Владелец здания оградил опасную территорию и частично перекрыл тротуар", - сказано в сообщении.
Уточняется, что объект находится в плохом состоянии, в связи с чем районная администрация в прошедшем году направила собственнику уведомление с требованием отремонтировать фасад.
Ответственного за содержание фасада привлекли к административной ответственности. Также власти потребовали от владельца провести ремонт объекта.
В феврале текущего года произошел аналогичный случай, тогда обрушился карниз того же здания.