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Крыша здания в Ростове обрушилась на машину

31 марта 2016, 09:33
В Ленинском районе Ростова кровля и фасад здания обрушились на припаркованную машину, сообщает горадминистрация.

"Инцидент произошел в среду. Владелец здания оградил опасную территорию и частично перекрыл тротуар", - сказано в сообщении.

Уточняется, что объект находится в плохом состоянии, в связи с чем районная администрация в прошедшем году направила собственнику уведомление с требованием отремонтировать фасад.

Ответственного за содержание фасада привлекли к административной ответственности. Также власти потребовали от владельца провести ремонт объекта.

В феврале текущего года произошел аналогичный случай, тогда обрушился карниз того же здания.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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