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Трамвай протаранил машину полицейского в Таганроге

31 марта 2016, 10:14
ДТП с участием трамвая и личного автомобиля сотрудника полиции произошло в четверг в Таганроге, проинформировал RostovGazeta представитель пресс-службы донского главка МВД.

По информации представителя ведомства, авария произошла около 7.00 мск на Смирновском переулке в районе площади Восстания.

"По предварительным данным, травмай проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет", - сказал представитель управления.

Собеседник агентства добавил, что в момент аварии за рулем автомобиля находился сотрудник полиции. В данный момент, по его словам, по факту ДТП правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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