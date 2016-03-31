Трамвай протаранил машину полицейского в Таганроге

По информации представителя ведомства, авария произошла около 7.00 мск на Смирновском переулке в районе площади Восстания.
"По предварительным данным, травмай проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет", - сказал представитель управления.
Собеседник агентства добавил, что в момент аварии за рулем автомобиля находился сотрудник полиции. В данный момент, по его словам, по факту ДТП правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии.