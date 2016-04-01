Художник Никас Сафронов станет послом городов воинской славы

"Сафронов оказался первым кандидатом от Ростова, кому предложили стать послом. Художник уже дал свое согласие", - сказано в сообщении.
В пятницу главы более 35 делегаций городов выбрали Горбаня председателем союза. В свою очередь он высказал предложение организовать сообщество послов, куда вступят популярные люди для освещения в СМИ деятельности организации.
Ростов стал городом воинской славы восемь лет назад и состоит в союзе с прошедшего года. Это звание дается за мужество и героизм, которые проявили защитники города в сражении за свободу Отечества.