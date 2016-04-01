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Художник Никас Сафронов станет послом городов воинской славы

1 апреля 2016, 15:16
Глава администрации Ростова Сергей Горбань предложил художнику Никасу Сафронову стать послом союза городов воинской славы для освещения деятельности организации, сообщает в пятницу горадминистрация.

"Сафронов оказался первым кандидатом от Ростова, кому предложили стать послом. Художник уже дал свое согласие", - сказано в сообщении.

В пятницу главы более 35 делегаций городов выбрали Горбаня председателем союза. В свою очередь он высказал предложение организовать сообщество послов, куда вступят популярные люди для освещения в СМИ деятельности организации.

Ростов стал городом воинской славы восемь лет назад и состоит в союзе с прошедшего года. Это звание дается за мужество и героизм, которые проявили защитники города в сражении за свободу Отечества.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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