Гандболистка Лотте Григель вернётся в «Ростов-Дон» в следующем году

Лотте Григель получила серьёзную травму в декабре, когда выступала в составе ГК «Ростов-Дон» на чемпионате мира, сообщил Лесли. По его словам, девушка повредила колено — порвала крестообразные связки. После этого спортсменке пришлось отправиться на родину — в Данию, где она с опережением графика проходит курс реабилитации, отметил Лесли.

