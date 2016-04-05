rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Гандболистка Лотте Григель вернётся в «Ростов-Дон» в следующем году

5 апреля 2016, 13:43
В декабре спортсменка из Дании Лотте Григель получила серьёзную травму ноги и сможет вернуться в строй только в следующем сезоне, рассказал главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли.

Лотте Григель получила серьёзную травму в декабре, когда выступала в составе ГК «Ростов-Дон» на чемпионате мира, сообщил Лесли. По его словам, девушка повредила колено — порвала крестообразные связки. После этого спортсменке пришлось отправиться на родину — в Данию, где она с опережением графика проходит курс реабилитации, отметил Лесли.

«Увидеть Лотте на площадке, скорее всего, получится только в следующем сезоне. Дело в том, что травма, которую она получила, очень серьёзная. В конце апреля - начале мая Лотте снова приступит к тренировкам», - добавил Лесли.

Напомним, что датчанка Лотте Григель является одной из звёзд современного женского гандбола. Она пополнила ряды ГК «Ростов-Дон» осенью 2015 года. В нашей команде она играет под 61-м номером.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00