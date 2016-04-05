Гандболистка Лотте Григель вернётся в «Ростов-Дон» в следующем году

Лотте Григель получила серьёзную травму в декабре, когда выступала в составе ГК «Ростов-Дон» на чемпионате мира, сообщил Лесли. По его словам, девушка повредила колено — порвала крестообразные связки. После этого спортсменке пришлось отправиться на родину — в Данию, где она с опережением графика проходит курс реабилитации, отметил Лесли.
«Увидеть Лотте на площадке, скорее всего, получится только в следующем сезоне. Дело в том, что травма, которую она получила, очень серьёзная. В конце апреля - начале мая Лотте снова приступит к тренировкам», - добавил Лесли.
Напомним, что датчанка Лотте Григель является одной из звёзд современного женского гандбола. Она пополнила ряды ГК «Ростов-Дон» осенью 2015 года. В нашей команде она играет под 61-м номером.