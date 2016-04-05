На Дону арестовали экс-начальника райотдела МВД

"По данным следствия, в прошлом году фигурант потребовал 1,5 миллиона рублей от бизнесмена, который незаконно добывал природный камень. За эту сумму обвиняемый предлагал прекратить уголовное преследование предпринимателя", - сказано в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый выпрыгнул в окно и убежал во время составления протокола о задержании следователем. Фигуранта объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось в апреле текущего года. В данный момент он арестован.
Экс-начальник райотдела полиции является фигурантом трех уголовных дел, в том числе по статье "Побег из-под ареста". Ему грозит до 15 лет заключения.