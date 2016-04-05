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На Дону арестовали экс-начальника райотдела МВД

5 апреля 2016, 08:15
В Ростовской области арестовали экс-начальника отдела МВД по Каменскому району, который выпрыгнул в окно во время допроса, сообщает областное управление СКР.

"По данным следствия, в прошлом году фигурант потребовал 1,5 миллиона рублей от бизнесмена, который незаконно добывал природный камень. За эту сумму обвиняемый предлагал прекратить уголовное преследование предпринимателя", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый выпрыгнул в окно и убежал во время составления протокола о задержании следователем. Фигуранта объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось в апреле текущего года. В данный момент он арестован.

Экс-начальник райотдела полиции является фигурантом трех уголовных дел, в том числе по статье "Побег из-под ареста". Ему грозит до 15 лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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