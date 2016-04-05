Реагенты для наркотиков на 400 млн руб изъяли на Дону

"Наркополицейские задержали члена международной банды, которая поставляла синтетические наркотики из КНР в регион. Доставляли запрещенные вещества почтовыми отправлениями, продавали - путем закладок", - сказано в сообщении.
Уточняется, что изъяли свыше 10 килограммов реагента для изготовления 200 килограммов наркотиков. Экспертиза показала, что семь килограммов изъятого вещества – это наркотики, которые впервые изымались в данном регионе. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.