Реагенты для наркотиков на 400 млн руб изъяли на Дону

В Ростовской области ликвидировали канал поставки наркотиков из Шанхая, из незаконного оборота изъяли более десяти килограммов реагента для изготовления наркотиков на сумму 400 миллионов рублей, сообщает во вторник управление ФСКН по области.