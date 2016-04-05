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Реагенты для наркотиков на 400 млн руб изъяли на Дону

5 апреля 2016, 08:28
В Ростовской области ликвидировали канал поставки наркотиков из Шанхая, из незаконного оборота изъяли более десяти килограммов реагента для изготовления наркотиков на сумму 400 миллионов рублей, сообщает во вторник управление ФСКН по области.

"Наркополицейские задержали члена международной банды, которая поставляла синтетические наркотики из КНР в регион. Доставляли запрещенные вещества почтовыми отправлениями, продавали - путем закладок", - сказано в сообщении.

Уточняется, что изъяли свыше 10 килограммов реагента для изготовления 200 килограммов наркотиков. Экспертиза показала, что семь килограммов изъятого вещества – это наркотики, которые впервые изымались в данном регионе. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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