Ростовский бизнесмен возместил 126 млн руб, чтобы не сесть в тюрьму

"По данным следствия, фигурант является главой компании, которая ведет научные исследования и разработки в области естественных наук. С 2010 года в течение двух лет он уклонился от выплаты налогов на сумму свыше 98 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что по данному факту в отношении бизнесмена завели уголовное дело. После этого он возместил причиненный ущерб в полном объеме, с учетом всех штрафов. Следователь вынес решение о прекращении уголовного дела. Фигуранту грозило до шести лет заключения.