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Ростовский бизнесмен возместил 126 млн руб, чтобы не сесть в тюрьму

5 апреля 2016, 08:53
В Ростове глава компании, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, возместил в бюджет РФ более 126 миллионов рублей, чтобы избежать уголовного преследования, сообщает областное управление СКР.

"По данным следствия, фигурант является главой компании, которая ведет научные исследования и разработки в области естественных наук. С 2010 года в течение двух лет он уклонился от выплаты налогов на сумму свыше 98 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по данному факту в отношении бизнесмена завели уголовное дело. После этого он возместил причиненный ущерб в полном объеме, с учетом всех штрафов. Следователь вынес решение о прекращении уголовного дела. Фигуранту грозило до шести лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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