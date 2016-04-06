Более чем тысяче должников на Дону отключили свет за долги

С начала 2016 года были направлены свыше 8,6 тысячи заявок на ограничение подачи электроэнергии неплательщикам, которые задолжали 2,3 миллиарда рублей.
«При сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество заявок сократилось на 11%. При этом общая сумма заявок, представленных к отключению, возросла на 74%», - говорится в сообщении.
В результате были полностью отключены от сети 1099 потребителей, еще 7,5 тысячи заявок, направленных на ограничение электроснабжения по причине долга на сумму более одного миллиарда рублей, были отозваны.
МРСК Юга занимается передачей и распределением электроэнергии, ее деятельность направлена на обеспечение работоспособности электрических сетей в регионах.