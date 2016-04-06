Губернатор поблагодарил ФК "Ростов" за красивый футбол

«Вы показываете футбол превосходного качества, достойный самых высоких похвал», - подчеркнул глава региона.
По его словам, донской край переживает сейчас настоящий «футбольный бум». Также Голубев пожелал команде хорошо выступить в предстоящих играх чемпионата страны и занять достойную позицию в российской турнирной таблице.
Напомним, на сегодняшний день ФК «Ростов» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после того, как команда всухую обыграла московский «Спартак» со счетом 2:0.