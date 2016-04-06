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На Дону разыскивается пропавшая без вести молодая женщина

6 апреля 2016, 08:48
Правоохранители Ростовской области разыскивают жительницу станицы Обливской Валентину Химичеву, которая исчезла еще в конце февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Женщина вышла из своего дома утром 29 февраля, направляясь на автовокзал в станице, откуда собиралась выехать в Ростов. С этого момента на связь с родными она не выходила.

На вид Валентине Химичевой 30-35 лет, рост около 170-175, у нее худощавое телосложение, светлые волосы и карие глаза. Была одета в черный пуховик, синие джинсы и бежевые сапоги высотой до колен.

Всех, кто что-либо знает о том. Где находится Валентина Химичева, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 21-4-40, 89287674138; 89064298121; 89185894880 или 02.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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