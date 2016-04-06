На Дону разыскивается пропавшая без вести молодая женщина

Женщина вышла из своего дома утром 29 февраля, направляясь на автовокзал в станице, откуда собиралась выехать в Ростов. С этого момента на связь с родными она не выходила.
На вид Валентине Химичевой 30-35 лет, рост около 170-175, у нее худощавое телосложение, светлые волосы и карие глаза. Была одета в черный пуховик, синие джинсы и бежевые сапоги высотой до колен.
Всех, кто что-либо знает о том. Где находится Валентина Химичева, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 21-4-40, 89287674138; 89064298121; 89185894880 или 02.