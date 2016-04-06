Парламент Дона рассмотрит вопрос отставки задержанного депутата

Вопрос о снятии полномочий с Натальи Кравченко, которая стала участницей скандала в аэропорту Ростова-на-Дону, будет обсуждаться на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области, сообщил Гордеев. По его словам, пока сложно сказать, когда состоится это заседание, но очевидно, что в ближайшее время — сейчас решаются организационные вопросы.
Напомним, местные СМИ писали 1 апреля, что депутат Заксобрания от «Единой России» Кравченко задержана в аэропорту при досмотре багажа. В её чемодане обнаружили контрабанду.
«24 марта 2016 года Наталья Кравченко написала заявление на имя председателя донского заксобрания Виктора Дерябкина. В этом документе она просит снять с неё депутатские полномочия. В качестве причины указано состояние здоровья», - отметил Гордеев.