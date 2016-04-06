Парламент Дона рассмотрит вопрос отставки задержанного депутата

Вопрос о снятии полномочий с Натальи Кравченко, которая стала участницей скандала в аэропорту Ростова-на-Дону, будет обсуждаться на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области, сообщил Гордеев. По его словам, пока сложно сказать, когда состоится это заседание, но очевидно, что в ближайшее время — сейчас решаются организационные вопросы.

