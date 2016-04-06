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Парламент Дона рассмотрит вопрос отставки задержанного депутата

6 апреля 2016, 12:49
Депутат парламента Ростовской области Наталья Кравченко, задержанная за контрабанду, просила лишить её места в парламенте за несколько дней до происшествия, рассказал начальник управления по информационной политике Законодательного собрания Ростовской области Геннадий Гордеев.

Вопрос о снятии полномочий с Натальи Кравченко, которая стала участницей скандала в аэропорту Ростова-на-Дону, будет обсуждаться на внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области, сообщил Гордеев. По его словам, пока сложно сказать, когда состоится это заседание, но очевидно, что в ближайшее время — сейчас решаются организационные вопросы.

Напомним, местные СМИ писали 1 апреля, что депутат Заксобрания от «Единой России» Кравченко задержана в аэропорту при досмотре багажа. В её чемодане обнаружили контрабанду.

«24 марта 2016 года Наталья Кравченко написала заявление на имя председателя донского заксобрания Виктора Дерябкина. В этом документе она просит снять с неё депутатские полномочия. В качестве причины указано состояние здоровья», - отметил Гордеев.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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